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Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году

Опубликовано 15.04.17 12:28 Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году

Представители футболиста назвали вымыслом все обвинения в адрес Роналду.

Журналисты немецкого издания Spiegel обвинили футболиста сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в изнасиловании, которое он якобы совершил в США в 2009 году.

Как заявляет источник журнала, все произошло в Лас-Вегасе, штат Невада, 13 июня 2009 года, где Роналду отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что Роналду ее изнасиловал.

По некоторым данным, адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы та не предъявляла футболисту обвинений.

В ответ представители футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвали заявления Der Spiegel "журналистским вымыслом".

"Эта статья не что иное, как журналистский вымысел. Предполагаемая жертва отказывается называть свое имя и подтверждать достоверность обвинения... Обвинения, о которых сообщил Der Spiegel, являются ложью, и Криштиану Роналду сделает все возможное для того, чтобы отреагировать на это", - сказано в заявлении компании Gestifute, представляющей їїїїппп интересы Роналду. Текст послания приводит "Интерфакс".
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