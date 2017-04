КНДР впервые показала ракеты для подводных лодок на параде в Пхеньяне (ФОТО)

В столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена - деда Ким Чен Ына. Принимал парад нынешний вождь КНДР, но самое пристальное внимание западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок - две массивные ракеты с окрашенными в белый цвет носами - БРПЛ Pukkuksong-2.

По информации РИА Новости, Северная Корея могла представить на параде ракетные системы залпового огня, ракеты малой и средней дальности типа "земля-земля", межконтинентальные баллистические ракеты.

"В силу специфики северокорейской техники, визуально с точностью определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным", - оговариваются журналисты.

#Pyongyang , #NorthKorea , parade of the day of the sun, april 15. pic.twitter.com/Fdav7qWTQR

В свою очередь, ТАСС передает, что по площади прошла їїїїппп бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. На параде показали произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня, а предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси.

Корреспондент CNA Джереми Кох отмечает, что Ким Чен Ын приветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес. При этом лидер был расслаблен, улыбался и махал рукой проходящим военным и зрителям.

North Korean leader #KimJongUn looked relaxed in a dark suit as he oversaw the huge military parade in #Pyongyang #DPRK; but he didn't speak pic.twitter.com/aDYwJ01FSX