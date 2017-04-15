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КНДР впервые показала ракеты для подводных лодок на параде в Пхеньяне (ФОТО)

Опубликовано 15.04.17 11:24 КНДР впервые показала ракеты для подводных лодок на параде в Пхеньяне (ФОТО)

Парад в Пхеньяне прошел по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

В столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена - деда Ким Чен Ына. Принимал парад нынешний вождь КНДР, но самое пристальное внимание западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок - две массивные ракеты с окрашенными в белый цвет носами - БРПЛ Pukkuksong-2.

По информации РИА Новости, Северная Корея могла представить на параде ракетные системы залпового огня, ракеты малой и средней дальности типа "земля-земля", межконтинентальные баллистические ракеты.

"В силу специфики северокорейской техники, визуально с точностью определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным", - оговариваются журналисты.

В свою очередь, ТАСС передает, что по площади прошла їїїїппп бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. На параде показали произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня, а предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси.

Корреспондент CNA Джереми Кох отмечает, что Ким Чен Ын приветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес. При этом лидер был расслаблен, улыбался и махал рукой проходящим военным и зрителям.

Кроме техники, в параде участвовали расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Перед парадом на площади в Пхеньяне выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рен Хе, заявивший, что "КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на любые провокации США".
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