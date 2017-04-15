Британские спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка

Соответствующее объявление о наличии вакансий разместил Центр правительственной связи и служба контрразведки MI-5.

В Великобритании сотрудники Центра правительственной связи и служба контрразведки MI-5 приглашают на работу людей со знанием русского языка, а также российской культуры, истории и политики.

"Мы ищем лингвистов на роль, которая выходит далеко за пределы перевода и расшифровок. Ваша помощь нужна, чтобы обеспечить национальную безопасность", - сказано в объявлении на сайте ведомства в разделе вакансий.

Тем, кто откликнется на объявление, спецслужбы пообещали увлекательную карьеру в разведке", шанс "сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", а также зарплату более 38 тысяч долларов США в год. Отмечается, что кандидаты получат новые технические знания, чтобы потом применять их на практике при проведении анализа разведданных.

Как пишет ТАСС, русскоязычные сотрудники войдут в состав оперативных групп разведагентств и будут сотрудничать с государственными министерствами и ведомствами. Для выполнения этой работы необходим їїїїппп аналитический склад ума, логическое мышление и умение обращать внимание на детали.