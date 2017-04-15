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Курс доллара на сегодня, 15 апреля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на следующую неделю

Опубликовано 14.04.17 23:39 Курс доллара на сегодня, 15 апреля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на следующую неделю

Курс валют на сегодня, 15 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 51 копейку по сравнению с показателем на пятницу и составил 59,77 рубля, курс доллара на 15 апреля 2017 был понижен решением регулятора на 31 копейку - до 56,29 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 39,75 копейки и составила 57,86 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главного аналитика GLOBAL FX Сергея Мельникова, на следующей неделе основной тон нашей валюте будет задавать геополитика.

Очагом геополитической напряженности, как подчеркивает эксперт, может стать не только Сирия, но и Северная Корея. Как писал TopNews, президент США Дональд їїїїппп Трамп уже намекнул на возможность превентивного удара по КНДР. В результате в ближайшие недели рынок ожидает период повышенной неопределенности и напряженности.

"Инвесторы, по традиции, эти два понятия очень не любят, поэтому следует и далее ожидать постепенного выхода капитала из высокодоходных и рисковых активов. С нашей точки зрения, на следующей неделе пара USD/RUB имеет неплохие шансы достичь отметки в 57 рублей, EUR/RUB способна стабилизироваться над уровнем 60 рублей", - цитирует Мельникова "Российская Газета".
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