Курс доллара на сегодня, 15 апреля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на следующую неделю

Курс валют на сегодня, 15 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 51 копейку по сравнению с показателем на пятницу и составил 59,77 рубля, курс доллара на 15 апреля 2017 был понижен решением регулятора на 31 копейку - до 56,29 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 39,75 копейки и составила 57,86 рубля.

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По словам главного аналитика GLOBAL FX Сергея Мельникова, на следующей неделе основной тон нашей валюте будет задавать геополитика.

Очагом геополитической напряженности, как подчеркивает эксперт, может стать не только Сирия, но и Северная Корея. Как писал TopNews, президент США Дональд їїїїппп Трамп уже намекнул на возможность превентивного удара по КНДР. В результате в ближайшие недели рынок ожидает период повышенной неопределенности и напряженности.

"Инвесторы, по традиции, эти два понятия очень не любят, поэтому следует и далее ожидать постепенного выхода капитала из высокодоходных и рисковых активов. С нашей точки зрения, на следующей неделе пара USD/RUB имеет неплохие шансы достичь отметки в 57 рублей, EUR/RUB способна стабилизироваться над уровнем 60 рублей", - цитирует Мельникова "Российская Газета".