Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал КНДР и США к сдержанности.

Замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс" заявил о том, что Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью.

"Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом. У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания, и мы, конечно, не будем сидеть, сложа руки, перед лицом превентивного удара США", - цитирует замглавы МИД "Интерфакс".

Также Пхеньян возлагают на ужшкммт президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, отметил Хан Сон Рёль.

"Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией, и мы сделали вывод, что она (политика - ИФ) стала более ожесточенной и агрессивной", - отметил Хан Сон Рёль, напомнив о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в "Твиттере" Д.Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР.

Он подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.

"Мы отправимся на войну, если они (США - прим. ред.) выберут это", - заявил он.

Также Хан Сон Рёль заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от "ядерных угроз и шантажа". Он подчеркнул, что идея.Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, высказанная в ходе предвыборной кампании будущего президента США, была не более чем "пустым обещанием".

Как отмечают СМИ, в случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с обеспокоенностью наблюдают за эскалацией ситуации на Корейском полуострове и призывают стороны отказаться от провокационных шагов.

"Мы призываем все страны к сдержанности и предостерегаем от каких-либо действий, которые могли бы повлечь за собой какие-то провокационные шаги", — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что Россия была и является сторонником политико-дипломатических методов урегулирования всех кризисов, в том числе и северокорейского.

Как писал TopNews, ранее телеканал NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества заявил, что Пентагон готов нанести превентивный ракетный удар по КНДР, если информация о ядерных испытаниях подтвердится.

11 апреля США развернули к берегам Кореи ударную группу американских кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".