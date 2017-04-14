Главред "Эха Москвы" раскритиковал ФСБ после угроз "Новой газете"

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к силовикам с требованием отреагировать на призывы к расправе над журналистами «Новой газеты».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился генпрокурору РФ Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, главе ФСБ Александру Бортникову, а также руководителям Росгвардии и МВД Виктору Золотову и Владимиру Колокольцеву с требованием отреагировать на призывы к расправе над журналистами «Новой газеты», которые в начале апреля опубликовали информацию о пытках и убийствах чеченских геев. Это говорится в заявлении, размещенном на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

"Угрозы, которые раздаются в адрес наших коллег из «Новой газеты» от представителей чеченской власти и духовенства, меня совсем не удивляют. Эти угрозы ужшкммт так похожи на угрозы, которые распространяет ИГИЛ в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков, что порой путаешь до степени смешения авторов этих угроз. Подобные угрозы шли и в адрес Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова…", - написал он.

Он сообщил, что журналисты делают своё дело, а вот спецслужбы РФ явно игнорируют поступающие угрозы и отказываются начать расследование этого дела. В завершение Венедиктов рассказал, что он считает слабыми спецслужбы РФ, если они не способны максимально быстро реагировать на поступающие угрозы от других государств в адрес россиян. Он также призвал правительства перестать бояться и начать действовать.

Ранее «Новая газета» на своем сайте опубликовала заявление об опасениях за безопасность журналистов издания. В нем говорится, что «реакция, последовавшая на публикации о преследовании чеченских гомосексуалов, вызывает у редакции серьезные опасения за безопасность уже не только конкретных журналистов, но и всех без исключения сотрудников «Новой газеты».

Как писал Topnews, 1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести», в котором рассказала о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни, имевших нетрадиционную сексуальную ориентацию. Спустя три дня в Грозном состоялось экстренное собрание религиозных и светских лидеров Чечни, в котором приняли участие 15 тысяч человек. «На этом собрании Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины». Выступление Шахидова, а также других чеченских богословов транслировалось местным телевидением и широко разошлось в интернете, спровоцировав волну нетерпимых высказываний в социальных сетях», — сказано в публикации.