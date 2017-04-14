Лера Кудрявцева унизила в Instagram Бузову за нелепый наряд (ФОТО, ВИДЕО)

Ведущая "Дома 2" пришла на гала-ужин премии Муз-ТВ в крайне необычном образе. ФОТО и ВИДЕО Бузовой в Инстаграм вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Прошедший на днях в Москве гала-ужин премии Муз-ТВ закончился в этом году необычным образом ведущей "Дома 2" Ольги Бузовой, выдвинутой в номинации "Прорыв года". Начинающая певица пришла на церемонию в белой рубашки и очень высоких ботфортах цвета фуксии из коллекции Vetements x Manolo Blahnik 2016 года. Стоимость такого предмета гардероба составляет около 170 тысяч рублей.

Образ Бузовой не могла не отметить ведущая Лера Кудрявцева. Она отметила в своем Instagram, что на вечере ужшкммт было "одно "недоумение", которое "как раз сделало наш вечер весёлым". Оказалось, что звезда имела в виду именно наряд ведущей телестройки.

В комментариях к публикации блондинки завязались нешуточные баталии между поклонниками и противниками Бузовой. Одни поддерживали Кудрявцеву и высмеивали странный наряд ведущей "Дома 2", а другие, напротив, заявили, что Кудрявцева ничего не понимает в моде.

"Не удивлюсь если "недоумение" заменит тебя", - написал один из подписчиков Кудрявцевой в "Инстаграм".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 12 2017 в 2:07 PDT