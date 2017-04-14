Ставки по вкладам в банках России упали до исторического минимума

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в России упала до 7,8%.

Согласно результатам мониторинга максимальных ставок по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, за первую декаду апреля их среднее значение снизилось с 8,015 до 7,798%, пишут "Ведомости".

Показатель оказался на историческом минимуме за все время расчетов с июля 2009 г. Предыдущий антирекорд средней максимальной ставки –7,85% – был достигнут в июне 2011 г. После 2011 г. эта ставка преимущественно ужшкммт росла и в декабре 2014 г., во время кризиса, достигла 15,635%, а затем постепенно снижалась до 8%.

Наиболее значимым фактором является незаинтересованность банков в росте депозитной базы от физических лиц - одного из самых дорогих источников фондирования, считает управляющий партнер Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. По его словам, банкам некуда размещать привлеченные у населения деньги из-за низкого спроса на кредитование.

Сейчас ЦБ рассчитывает этот показатель на основе ставок вкладов Сбербанка, «ВТБ 24», ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

В феврале - марте 2017 г. средняя максимальная ставка снижалась в среднем на 0,01-0,03% за декаду. Апрельское ускоренное падение показателя банкиры связывают со снижением в конце марта ключевой ставки ЦБ с 10 до 9,75%. Вскоре после него ставки вкладов снизила половина банков из первой десятки: Россельхозбанк, Альфа-банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк.