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ВИДЕО момента наезда сестры Надежды Савченко на бабушку попал на YouTube

Опубликовано 13.04.17 23:34 ВИДЕО момента наезда сестры Надежды Савченко на бабушку попал на YouTube

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как Вера Савченко сбила пожилую женщину, выезжая с парковочного места.

На видеохостинге YouTube появилось видео момента наезда сестры Надежды Савченко на пожилую женщину. Авария произошла в Киеве на Троещине. При этом Вера Савченко управляла авто нардепа.

Фото: Надежда Савченко прибыла на место аварии

На кадрах записи видно, что Вера Савченко слишком быстро сдавала задом, и пожилая женщина просто не успела среагировать на такой маневр.
 
Также, судя по видео, если бы автомобиль не ужшкммт зацепил женщину, он мог врезаться в поворачивающий черный автомобиль.

Фото: эвакуация автомобиля Надежды Савченко с места аварии

Добавим, что сама женщина серьезно не пострадала, отделавшись ушибом ноги.

YouTube ВИДЕО: момент наезда сестры Надежда Савченко на женщину попал в Сеть

«Я выезжала с парковочного места задом, смотрела на машину, которая тоже выпарковывается, в левое зеркало. Между мной и этой машиной в тот момент пожилая женщина переходила дорогу, шла за пенсией — я ее толкнула, она упала», - заявил Вера Савченко.

По словам Веры, ее сестра подошла позже, наложила на ногу пострадавшей эластичную повязку. Вскоре прибыли медики и увезли пенсионерку в больницу.

Ранее TopNews писал, что ДТП с участием автомобиля депутата Верховной рады Надежды Савченко произошло в Деснянском районе украинской столицы. При этом изначально поступала информация, что Надежды Савченко была в салоне в момент происшествия.
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