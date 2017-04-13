YouTube ВИДЕО: США сбросили на боевиков ИГИЛ в Афганистане «мать всех бомб»

Данный снаряд называется самым крупным из неядерного вооружения. ВИДЕО авиабомбежки опубликовано на Ютуб.

Представители Пентагона подтвердили применение в Афганистане сверхмощной фугасной авиационной бомбы, которая получила прозвище «мать всех бомб». Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые эта бомба была использована в бою», — сказали в Пентагоне, добавив, что бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, их система ужшкммт тоннелей, которую они использовали для перемещений.

Применялась бомба GBU-43, ее сбросили с самолета MC-130.

YouTube ВИДЕО: США впервые применили в Афганистане «мать всех бомб»

По словам командующего американскими войсками в Афганистане Джона Николсона, мощная бомба нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.

По данным из открытых источников, вес такой фугасной авиабомбы составляет 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Первое испытание GBU-43 прошло в 2003 году.

Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.