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Взрыв в Санкт-Петербурге 13 апреля: подростку оторвало кисти рук при взрыве пакета у библиотеки (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 13.04.17 20:10 Взрыв в Санкт-Петербурге 13 апреля: подростку оторвало кисти рук при взрыве пакета у библиотеки (ФОТО, ВИДЕО)

По словам очевидцев, взрыв в Санкт-Петербурге произошел около 19.00. Они отметили, что на крыльце библиотеки лежал «какой-то пакет».

Взрыв Санкт-Петербурге 13.04.2017: подростку оторвало кисти рук при взрыве пакета 

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге взорвалась бомба. об этом сообщает ТК "Дождь" со ссылкой на местное издание FlashNord. На месте происшествия работают сотрудники СК, вход в библиотеку оцеплен.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Одоевского один человек пострадал, ему оторвало руку»,— сказал собеседник агентства.

По словам местных жителей, молодой человек, по всей видимости ужшкммт пинал пакет, а затем решил посмотреть, что там, тогда и прозвучал взрыв, передает Рен-ТВ.

В СМИ также отмечается, что пострадавшему подростку от 14-15 лет. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, медики, полиция и ФСБ. Сам пострадавший находится в реанимации Детской городской больницы № 2.

Также очевидцы сообщили, что взрыв был такой силы, что слышно было даже в квартирах. "Стол и компьютер подпрыгнули, такое чувство было, будто машина взорвалась, а не какой-то пакет", - рассказал петербуржец.
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