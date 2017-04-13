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"Евровидение-2017", последние новости: Первый канал отказался от трансляции конкурса в России

Опубликовано 13.04.17 19:14 "Евровидение-2017", последние новости: Первый канал отказался от трансляции конкурса в России

Между тем Национальная полиция Украины опубликовала гид по безопасности для посетителей музыкального конкурса «Евровидение-2017».

"Евровидение-2017": Первый канал отказался транслировать конкурс в России

Первый канал заявил об отказе от трансляции конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте телеканала, отказ связан с тем, что Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой.

"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение ужшкммт людей. Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удалённого участия Юлии Самойловой либо её замену на другого участника. Мы считаем и тот и другой вариант неприемлемым. Удалённое выступление дискриминирует российскую участницу и идёт вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017", -  говорится в пресс-релизе.

Ранее о возможном отказе от трансляции мероприятия сообщил корреспондент ВГТРК. Тогда на Первом канале предпочли не комментировать информацию о том, что показывать «Евровидение» «никто не будет».

«Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей», — отмечает телеканал.

"Евровидение-2017", последние новости: украинская полиция опубликовала инструкцию для посетителей Евровидения

Украинская полиция подготовила гид по безопасности для гостей конкурса "Евровидение-2017". Памятку перевели сразу на несколько языков, в том числе и на русский, сообщает Лайф.Инструкция публикуется на украинском, русском, английском, испанском, немецком, французском языках. 

Памятка содержит советы туристам относительно поведения в типовых ситуациях. Так, например, туристам советуют оставаться на ночлег только в официальных отелях, обмен валюты производить исключительно в банковских учреждениях, всегда носить при себе документы и держать наготове телефоны консульских служб.

Однако есть в этом списке и советы, которые можно отнести к числу "вредных". «Избегайте контактов с агрессивными особами. Если невозможно избежать такого контакта, пожалуйста, не проявляйте страха, сводите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и старайтесь удалиться. В случае опасности не стесняйтесь кричать и убегать», — говорится в одном из пунктов инструкции.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла российской певице въезд в страну 22 марта из-за того, что Самойлова посетила Крым в 2015 году. СБУ расценила подобные действия как нарушение госграницы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.
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