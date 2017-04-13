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Коалиция США разбомбила склад с химическим оружием ИГИЛ: погибли сотни человек

Опубликовано 13.04.17 14:11 Коалиция США разбомбила склад с химическим оружием ИГИЛ: погибли сотни человек

Удар был нанесен по складу химоружия террористов запрещенного в РФ "Исламского государства".

В Сирии международная коалиция во главе с США нанесла удар по складу химоружия террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Дейр-Эз-Зоре. В результате атаки погибли сотни человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генштаба САР.

"Самолеты так называемой коалиции нанесли удар в районе 17.30-17.50 по складу ИГ, где находилось большое количество иностранных наемников. На месте ужшкммт удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия удара по складу доказывают наличие химоружия у боевиков ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" (организация также запрещена в РФ).

По некоторым данным, при ударе по складу химоружия "отравились сотни людей", включая мирных жителей.

Как писал TopNews, в ночь на 7 апреля вооруженные силы США запустили 59 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что запуск ракет стал ответом на применение химоружия.
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