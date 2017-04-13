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ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн жертвам теракте в Беслане

Опубликовано 13.04.17 12:47 ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн жертвам теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году.

Российское государство обязано выплатить почти €3 млн родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в школе Беслана в 2004 году. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), соответствующее постановление опубликовано 13 апреля на сайте суда, сообщает ИА REGNUM.

Семь жалоб были поданы в 2008–2011 годах от имени в общей сложности 409 человек, чьи семьи пострадали в ходе террористической атаки 1–3 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии. Захватчики ужшкммт удерживали более тысячи учеников школы, их родителей и сотрудников учебного заведения, требуя признания независимости Чечни и вывода из нее федеральных войск. Теракт завершился спецоперацией, в которой участвовали бойцы внутренних войск МВД, Минобороны и спецназ ФСБ. Бой шел десять часов, погибли более 300 человек, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один. Заявители считают, что многие заложники погибли именно в результате действий силовиков, напоминает РБК.

Всего в суд поступило семь исков. Размер компенсации пострадавшим при теракте составляет €2,955 млн, еще €88 тыс. должны быть выплачены в качестве компенсации за судебный процесс.

В заключении суда говорится, что власти РФ не предприняли необходимых мер, которые бы позволили расследовать обстоятельства террористической атаки и причины гибели заложников. В ходе спецоперации по освобождению заложников властям не удалось минимизировать риски, считают в ЕСПЧ.

Отмечается, что Москвой не были представлены «удовлетворительные и убедительные доказательства». Кроме того, спецслужбы России располагали данными о подготовке теракта, указано в документе.
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