В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

В настоящий момент в Кремле идет встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Сергеем Лавровым.

В Москве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча продлилась около пяти часов. Об этом сообщают РИА Новости.

Среди главных тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами.

В ходе встречи Лавров заявил, что Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов. Более того по его словам, "эта позиция не раз доводилась до ужшкммт наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам".

В тоже время глава МИД назвал визит Тиллерсона "своевременным", поскольку он дает возможность "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".

В свою очередь госсекретарь США выразил надежду на то, что его встреча с Лавровым поможет Москве и Вашингтону наладить открытый диалог и позволит "объяснить и выразить те точки", по которым позиции России и США расходятся.

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", — отметил Тиллерсон, добавив, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".

В настоящий момент в Кремле идет встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Сергеем Лавровым.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел России Лаврова», — сказал Песков

Раскрыть детали встречи официальный представитель Кремля отказался.

Ранее в среду Песков отмечал, что глава государства может принять Лаврова и Тиллерсона, если они сочтут целесообразным рассказать ему об итогах двусторонних переговоров.