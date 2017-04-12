Какой сегодня праздник: 12 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

12 апреля отмечается День космонавтики. В народе в этот день вспоминают Ивана-Лествичника, а православные верующие отмечают Великую среду.

Какой сегодня праздник, 12 апреля: Международный день авиации и космонавтики

12 апреля 2017 года по инициативе Международной авиационной федерации во всем мире отмечается День авиации и космонавтики. Это событие приурочено к первому полету человека в открытый космос.

Именно в этот 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, носивший звание старшего лейтенанта, впервые свершил орбитальный облет Земли на борту космического корабля "Восток". Первый полет продолжался чуть более ста минут и вывел ужшкммт человечество на новую ступень развития в сфере космонавтики и исследования Вселенной.

Иван-Лествичник

В народе 12 апреля вспоминают святителя Иоанна Лествичника – православного философа и богослова, игумена Синайского монастыря, который жил на рубеже 6 и 7 веков.

В этот день крестьянские семьи на Руси пекли солнечные пироги и печенье под названием лесенки. Каждая хозяйка пекла именно такое количество печений, сколько человек составляло семью. В народе считали, что такое лакомство приносит домочадцам крепость и здоровье.

Люди верили, что на Ивана-Лествичника буянит домовой, не узнавая домашних и строя им козни, поэтому сегодня много по двору старались не ходить, чтобы не попадаться ему на глаза. Вечером крестьяне запирали хлева, ворота, зашторивали окна и сидели тихонько в избе, рассказывая друг другу страшные рассказы.

Какой сегодня церковный праздник 12 апреля: Великая среда

В 2017 году 12 апреля наступила Великая среда. По традиции он отмечается в последнюю среду перед Пасхой, а посвящен этот день Страстной недели воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа.

По преданию, в ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос отдыхал у Симона-прокаженного в Вифании. В это время в дом пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина и омыла Спасителю ноги своими слезами, а голову – миром. Иисус простил ей грехи. Такой поступок грешницы олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник.

В этот же день ученик Спасителя Иуда предал Учителя за 30 сребреников.

Верующие в этот день убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают дом к светлому празднику Пасхи цветами. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

В Великую среду соблюдается строгий пост. Согласно церковному уставу, в этот день полагается сухоядение. В Великую среду можно есть хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты.