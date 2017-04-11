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Три взрыва у автобуса "Боруссии" в Дортмунде 11 апреля: матч Лиги чемпионов с "Монако" отменен (ФОТО)

Опубликовано 11.04.17 21:42 Три взрыва у автобуса "Боруссии" в Дортмунде 11 апреля: матч Лиги чемпионов с "Монако" отменен (ФОТО)

В Дортмунде рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия» сработали три взрывных устройства. Ранен защитник команды Марка Бартры. Матч Лиги чемпионов с "Монако" перенесен.

Взрывное устройство сработало возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" по дороге на стадион, передают РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

Всего взрывов было три, они выбили стекла у автобуса.

ЧП произошло, когда автобус припарковался у обочины примерно в 10 километрах от стадиона. В результате защитник дортмудцев Марк Бартра получил ранение.

В настоящий момент полиция проверяет обстоятельства случившегося, а игроки находятся в безопасности, угрозы на стадионе ужшкммт или вокруг него нет.

После случившегося матч Лиги чемпионов между футбольным клубом «Боруссия» и французским «Монако» был перенесён на среду.

По последней информации, матч пройдет завтра. Начало в 19:45 по Москве.
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