Три взрыва у автобуса "Боруссии" в Дортмунде 11 апреля: матч Лиги чемпионов с "Монако" отменен (ФОТО)
Опубликовано 11.04.17 21:42
В Дортмунде рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия» сработали три взрывных устройства. Ранен защитник команды Марка Бартры. Матч Лиги чемпионов с "Монако" перенесен.
Взрывное устройство сработало возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" по дороге на стадион, передают РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.
Всего взрывов было три, они выбили стекла у автобуса.
ЧП произошло, когда автобус припарковался у обочины примерно в 10 километрах от стадиона. В результате защитник дортмудцев Марк Бартра получил ранение.
В настоящий момент полиция проверяет обстоятельства случившегося, а игроки находятся в безопасности, угрозы на стадионе ужшкммт или вокруг него нет.
После случившегося матч Лиги чемпионов между футбольным клубом «Боруссия» и французским «Монако» был перенесён на среду.
По последней информации, матч пройдет завтра. Начало в 19:45 по Москве.