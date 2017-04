В США пассажира United Airlines силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании (ВИДЕО)

В США к пассажиру авиакомпании United Airlines применили грубую силу и волоком вытащили из самолета. Видеозапись инцидента разместил в своем Twitter пользователь Tyler Bridges.

По сведениям американских СМИ, инцидент произошел 9 апреля в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, перед вылетом в город Луисвилл, штат Кентукки. Отмечается, что поднявшимся на борт пассажирам объявили, что воздушное судно переплонено, и путешественникам необходимо освободить места для четырех сотрудников United Airlines. Также туристам предложили компенсацию в $800 на человека, если они ужшкммт согласятся сделать это.

Однако никто не пожелала уйти с самолета, и тогда сотрудники авиакомпании выбрали четырех человек, попросив уйти. Один из пассажиров отказался подчиняться требованиям, после чего в самолет зашли три охранника, которые выволокли его, взяв за руки. При этом, по свидетельству очевидцев, мужчину сильно ударили головой, после чего он на какое-то время потерял сознание.

Согласно предварительным данным, пострадавший от действий охранников пассажир оказался 69-летний доктор Дэвид Дао, который направлялся на работу в Луисвилл. Увиденное шокировало многих его попутчиков, а рейс в Кентукки был задержан на два часа.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik