В США пассажира United Airlines силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании (ВИДЕО)

Инцидент вызвал бурную реакцию со стороны китайских пользователей Интернета.

В США к пассажиру авиакомпании United Airlines применили грубую силу и волоком вытащили из самолета. Видеозапись инцидента разместил в своем Twitter пользователь Tyler Bridges.

По сведениям американских СМИ, инцидент произошел 9 апреля в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, перед вылетом в город Луисвилл, штат Кентукки. Отмечается, что поднявшимся на борт пассажирам объявили, что воздушное судно переплонено, и путешественникам необходимо освободить места для четырех сотрудников United Airlines. Также туристам предложили компенсацию в $800 на человека, если они ужшкммт согласятся сделать это.

Однако никто не пожелала уйти с самолета, и тогда сотрудники авиакомпании выбрали четырех человек, попросив уйти. Один из пассажиров отказался подчиняться требованиям, после чего в самолет зашли три охранника, которые выволокли его, взяв за руки. При этом, по свидетельству очевидцев, мужчину сильно ударили головой, после чего он на какое-то время потерял сознание.

Согласно предварительным данным, пострадавший от действий охранников пассажир оказался 69-летний доктор Дэвид Дао, который направлялся на работу в Луисвилл. Увиденное шокировало многих его попутчиков, а рейс в Кентукки был задержан на два часа.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9 апреля 2017 г.

Произошедшее на борту самолета вызвало бурю возмущения в китайском сегменте Интернета. Тысячи пользователей принялись выражать свой гнев в адрес авиакомпании, а новость под заголовком "United Airlines принудительно вывела пассажира из самолета" стала трендовой на сайте Weibo, где ее прочитали более 95,5 миллионов раз.

"Я понимаю, что авиалинии приняли такое решение потому, что было продано слишком много мест. То есть, они были готовы к тому, что с легкостью получат от людей деньги и будут оскорблять того, кому действительно нужно куда-то долететь, и то, что произошло на борту вообще не его вина?" - возмутился один из пользователей.

"Посмотрите на то, как они издевались над бедным китайским мужчиной, который не выглядел молодым. Наверное, было совершенно унизительно, что его утащили на виду у всех, пинали и кричали", - добавил он.

Другой юзер заявил о расизме: "И Америка удивляется, почему люди нападают на нее за то, что она не уважает общественные движения?"

Молодой человек из Шанхая Чанг Сяо поделился в сети деталями инцидента, который произошел с ним ранее на борту United Airlines.

"Когда я учился за границей, я летел этой авиакомпанией и обнаружил, что их стюардессы были ужасно грубы и нетерпеливы. Мой друг и я думали, что это из-за того, что мы были китайцами, и этот инцидент доказывает, что наши чувства были правильными. Пассажир оказался за бортом только потому, что он азиат. Что происходит с миром сегодня?" - написал он.

Между тем, гендиректор авиакомпании Оскар Муньос заявил, что сотрудники United Airlines следовали "установленным процедурам". Об этом идет речь в его письме, которое оказалось в распоряжении Chicago Tribune. Муньос отправил e-mail сотрудникам United Airlines вскоре после произошедшего.

"Экипаж искал добровольцев, а затем искали тех, кому мы вынужденно откажем от посадки на борт, в том числе предлагая до 1000 долларов компенсации", - написал он, добавив, что четырех пассажиров рейса необходимо было "переместить".

"Когда мы подошли к одному из этих пассажиров, чтобы извиниться, что ему отказали в посадке, он повысил голос и отказался выполнять указания члена экипажа", - уверяет гендиректор United Airlines.

По словам Муньоса, этот пассажир становился все более и более "агрессивным", продолжая "сопротивляться и возвращаясь в самолет".

Своим письмом гендиректор авиакомпании дал понять, что поддерживает действия своих подчиненных, отметив, что в данной ситуации "есть уроки, которые мы можем извлечь", делает вывод издание.

В связи с произошедшим Конгресс США может провести слушание из-за жесткого снятия с рейса пассажира компании United Airlines. Такое заявление сделала член комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон.

"Пассажиры авиакомпании должны быть защищены от такого жестокого обращения. Я прошу наш комитет провести слушание, которое позволит нам допросить полицию аэропорта, сотрудников United Airlines и сотрудников аэропорта", — приводит ее слова РИА Новости.