Минобороны сообщило о гибели двух контрактников из России в Сирии
Опубликовано 11.04.17 14:45
Двое военнослужащих из России погибли в результате нападения боевиков в Сирии, за жизнь одного раненого российского военного продолжают бороться медики.
Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков, утверждают в ведомстве.
В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь третьего - раненого - российского ужшкммт военнослужащего продолжают бороться военные медики. Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам.
В настоящее время правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Ранее, как сообщал Topnews, стало известно, что в Сирии 9 апреля под минометным огнем погиб российский контрактник Игорь Завидный.