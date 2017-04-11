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Минобороны сообщило о гибели двух контрактников из России в Сирии

Опубликовано 11.04.17 14:45 Минобороны сообщило о гибели двух контрактников из России в Сирии

Двое военнослужащих из России погибли в результате нападения боевиков в Сирии, за жизнь одного раненого российского военного продолжают бороться медики.

Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков, утверждают в ведомстве.

В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь третьего - раненого - российского ужшкммт военнослужащего продолжают бороться военные медики. Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

В настоящее время правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии.

Ранее, как сообщал Topnews, стало известно, что в Сирии 9 апреля под минометным огнем погиб российский контрактник Игорь Завидный.
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