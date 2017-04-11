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СМИ: "обманутый Навальным школьник" оказался студентом Академии госслужбы (ВИДЕО)

Опубликовано 11.04.17 12:23 СМИ: "обманутый Навальным школьник" оказался студентом Академии госслужбы (ВИДЕО)

Блогеры разоблачили "обманутых школьников", пикетировавших ОВД Коньково.

Пользователи Сети разоблачили "обманутых школьников", пикетировавших ОВД Коньково, откуда после административного ареста должен был выйти оппозиционер Алексей Навальный. По словам блогеров, как минимум один из молодых людей является студентом РАНХиГС и предполагаемым участником движения "Молодой гвардии "Единой России".

Как отмечает в своем блоге журналист "Эха Москвы" Александр Плющев, на опубликованных ранее в Сети кадрах были запечатлены трое молодых людей, которые представились ходившими на митинг 26 марта школьниками. Юноши стоят перед ОВД с ужшкммт плакатами "Ты обещал, ты обманул", "Где наши 10000 евро", имея в виду публикацию Навального, в которой он пообещал помочь каждому задержанному на митингах составить жалобу в Европейский суд по правам человека.

После пикета молодые люди были задержаны. Другие подробности случившегося не приводятся.

Пользователь «Твиттера» под ником «Суровый Томск» провел мини-расследование и выяснил, что один из участников пикета Дмитрий Молчанов является не школьником, а студентом Академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиСГ).

В качестве доказательств блгер привел информацию со страницы молодого человека в соцсетях, скан приказа о зачислении и фотография студенческого билета Молчанова, которую он сам выложил в «Инстаграме».

Как сообщает Znak.com, vолодой человек при этом временно закрыл свои страницы в соцсетях и позже удалил из них некоторую информацию, например, вышел из группы «Молодогвардейцы Юго-Западного округа».
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