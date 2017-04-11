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Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта в Питере "зажигательным смехом" (ВИДЕО)

Опубликовано 11.04.17 10:45 Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта в Питере "зажигательным смехом" (ВИДЕО)

Необычным заявлением мэра Красноуфимска открылась встреча команд КВН.

Глава Красноуфимска Вадим Артемьевских, открывая общегородской этап КВН, предложил необычным образом почтить память жертв недавнего теракта в Санкт-Петербурге.

«КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые ужшкммт погибли», — сказал со сцены чиновник. 

Видео с неоднозначным выступлением Артемьевских опубликовано в группе «ПодСмотрено Красноуфимск» социальной сети «ВКонтакте» и вызвало бурную реакцию.

«Надо ж было такое ляпнуть! Астахова, помнится, за подобную фразу с должности сняли», — написал пользователь «Кирилл Волков», имея в виду вопрос экс-омбудсмена выжившим на озере Сямозер детям: «Ну что, и как поплавали?».

Как сообщал Topnews, теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля в метро. Жертвами взрыва стали 14 человек, еще около 50 пострадали.
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