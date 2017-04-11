Северная Корея заявила о готовности ответить на нападение США

Пхеньян считает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы.

Пхеньян расценил отправку ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову доказательством агрессивных намерений США, на которые КНДР готова ответить. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление МИД республики было распространено агентством ЦТАК.

Представители ведомства отметили, что направление атомного авианосца "Карл Винсон" в акваторию у берегов полуострова доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы.

"Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать ужшкммт в любой желаемой США форме военных действий", — отметили в МИД.

Также в заявлении подчеркивается, что Северная Корея не выпрашивает мира, но всегда "готова защитить себя силой оружия".

10 апреля 2017 года стало известно о том, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Изначально сообщалось, что он должен зайти в порты Австралии.

Свою обеспокоенность в связи с возможностью нанесения упреждающего удара американцев по объектам КНДР выразил министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё.