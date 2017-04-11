Какой сегодня праздник: 11 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В народе в этот день отмечают Берещенье, а у православных верующих начинается Великий вторник.

Какой сегодня праздник, 11 апреля 2017: Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Традиционно 11 апреля во всем мире отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. В странах проводятся различные памятные акции, посвященные этой дате. Бывшие узники организуют встречи, вспоминают погибших и возлагают цветы к могилам жертв, пострадавших от рук фашистов.

Это событие приурочено событие к интернациональному восстанию пленников Бухенвальда 11 апреля 1945 года. Тогда узникам удалось ужшкммт вырваться на свободу. Но ужас пережитых в месте заточения дней они уже не смоги забыть никогда.

Всего в фашистской Германии и оккупированных ею странах находилось более пятнадцати тысяч концлагерей. Попавшие туда люди жили, как правило, от одного месяца до двух лет и приносили нацистам огромную прибыль. За годы Второй мировой войны более 18 миллионов мирных граждан (около 6 млн из них – граждане СССР) прошли через эти чудовищные лагеря смерти.

Какой сегодня народный праздник, 11 апреля: Берещенье

На Руси 11 апреля почитали, пожалуй, самое любимое в народе дерево – березу. Традиционно "белостволую красавицу" олицетворяли с источником здоровья, жизни, света и тепла

В православной традиции, согласно преданию, именно под березой когда то прятались Богородица с сыном Иисусом Христом.

11 апреля люди нередко посещали березовые рощи. Там они прислушивались к деревьям, подпитывались силой и энергией, а также запасались березовым соком.

Какой сегодня церковный праздник, 11 апреля: Великий вторник

11 апреля в 2017 году наступает второй день Страстной недели - Великий вторник. В этот день в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.

В этот день люди перебирают одежду в гардеробе: стирают, гладят и штопают, избавляются от ненужных вещей, а также готовят наряд на Пасху.

В этот день верующие соблюдают строгий пост: разрешается употреблять невареную пищу растительного происхождения: хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи.