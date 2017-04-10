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В России успешно испытали первый беспилотник для спасения людей

Опубликовано 10.04.17 15:01 В России успешно испытали первый беспилотник для спасения людей

Мультикоптер и может приземляться в любом месте, а также эвакуировать раненого на несколько километров.

В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей, сообщил РИА Новости главный конструктор дрона Александр Бегак.

Этот аппарат — результат работы консорциума, созданного в рамках Национальной технологической инициативы группы "АэроНет". Его разработчики — участники группы НПО "Авиационно-космические технологии" и АО "Электроавтоматика" (Ставропольский край). В настоящее время идут испытания демонстратора, начало серийного производства изделия намечено на 2018 год.

Дрон БАС ЮРИК (Беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции вертикального взлета и посадки) представляет собой мультикоптер и может ужшкммт не только приземляться в любом месте, но и срочно эвакуировать раненого на несколько километров от места происшествия, а также доставлять посылки и грузы.

Часть испытаний демонстратор уже прошел. Дальность его полета составляет 50 километров. Беспилотник в разобранном состоянии будут помещать в пассажирский микроавтобус, а его подготовка к полету займет не более 15 минут. Создатели планируют показать демонстратор на выставке Helirussia-2017, а действующий прототип — уже в июле этого года на МАКС-2017.

По словам конструктора, дрон сможет выполнять миссии по спасению даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС, опираясь только на внутренние системы геопозиционирования.
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