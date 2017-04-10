Следователь по делу Литвиненко заявил, что его пытались отравить в России

Детективы Скотленд-Ярда Великобритании сообщили о том, что их пытались отравить чаем в России.

Сотрудник Скотланд-Ярда, который вел расследование по делу об отравлении бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, уверен, что во время своего визита также пострадал от рук отравителей, сообщает РБК со ссылкой на издание Daily Mail и документальный фильм канала Channel 4.

Инспектор Брайан Тарпи сообщил журналистам, что в 2006 году, когда он вместе со своим сослуживцем прибыл в Россию, то был отравлен.

«Однажды вечером мой офицер начал жаловаться ужшкммт на спазмы в животе и то, что не слишком хорошо себя чувствует. На следующее утро мы уже вместе с ним отправились в Генпрокуратуру, где нам предложили чай. Я, не колеблясь, выпил, но, когда мы ушли, также почувствовал себя нехорошо. У меня нет сомнений в том, что кто-то отравил нас чем-то вроде гастроэнтерита», — заявил Тарпи.

Детектив сообщил также, что во время пребывания представителей британской полиции в России за ними велась слежка, а их гостиничные номера обыскивали. В результате у детективов якобы пропала сделанная ими запись разговора с одним из главных подозреваемых по делу Литвиненко.

Как пишет The Insider, детективы прилетели в Москву, чтобы встретиться с подозреваемыми в убийстве Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. С Ковтуном они беседовали в больнице, по словам детективов, он был полностью забинтован, так что видны были только глаза. Детективы сказали, что у них нет полной уверенности, что это был действительно Ковтун.

В ноябре прошлого года британские СМИ писали о гибели 46-летнего эксперта-дозиметриста Мэтью Панчера, расследовавшего дело об отравлении Литвиненко. Сообщалось, что Панчер был найден мертвым в своем доме в Оксфордшире. Скорее всего, он покончил с собой. За несколько месяцев до этого он ездил в Россию. По словам его жены, поездка «полностью изменила его настроение».