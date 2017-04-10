Сын Трампа напомнил американским знаменитостям их обещание покинуть США

Сын президента США Дональд Трамп-младший напомнил американским звездам, что они собирались покинуть страну в случае победы его отца на выборах.

Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - напомнил в минувшее воскресенье американским звездам шоу-бизнеса, что они собирались покинуть страну, если его отец одержит победу на прошлогодних выборах. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter, отвечая на замечание одного из блогеров.

"Французские знаменитости, поддерживающие левых, говорят, что они переедут в Канаду, если (лидер "Национального фронта" Марин) Ле Пен победит на выборах. Где же я мог ужшкммт уже это слышать?", - написал ему блогер.

Трамп-младший немедленно ответил на этот вопрос. "Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!" - написал сын президента США.

Как напоминает Washington Examiner, десятки американских знаменитостей заявляли, что покинут США в случае победы Трампа на выборах. Издание подчёркивает, что никто из знаменитостей не сдержал своё обещание.

Так, молодая актриса и писательница Лина Данэм собиралась уехать в Канаду, комедиантка Эми Шумер - в Испанию, актер Сэмюэл Джексон - в Южную Африку, актриса и певица Барбара Стрейзанд - в Австралию или Канаду, а певица Шер обещала улететь на Юпитер. В выборе нового места жительства ее поддержал политический сатирик и кинорежиссер Джон Стюарт, который намеревался "улететь на другую планету, потому что эта сошла с ума".