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СМИ: Госдеп предложил России членство в G7 в обмен на Асада

Опубликовано 10.04.17 13:55 СМИ: Госдеп предложил России членство в G7 в обмен на Асада

В противном случае против Москвы будут введены новые санкции, утверждают иноСМИ.

Запад рассматривает вариант возвращения России в «большую семерку» в обмен на отказ Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада. В случае отказа против России будут введены новые санкции, пишет "МК" со ссылкой на The Daily Telegraph.

Якобы именно с этим «багажом кнутов и пряников» на этой неделе Россию посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Издание утверждает, что он намерен предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину и потребовать отказаться от Асада.

В обмен Запад готов рассмотреть вариант возвращения Москвы ужшкммт в «большую семерку». При этом американские и британские дипломаты рассказали изданию, что российский лидер якобы «отчаянно» хочет вернуться в G7 и ищет пути выхода из Сирии, «сохранив при этом лицо».

В противном случае Запад введет новые санкции против России, отмечает "Звезда".

 При этом другой источник сообщил газете, что Москве нужно предложить достойную стратегию отхода из Сирии, так как ультиматумы в случае с Россией не работают.

Вместе с тем США и их союзники готовы предложить России место в  «большой семерке», чего, по мнению издания, Путин якобы «отчаянно желает».

Визит Рекса Тиллерсона в Москву состоится 11-12 апреля. Ранее ряд СМИ сообщили, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была исключена из расписания госсекретаря США. При этом встреча Тиллерсона с главой российского МИД Сергеем Лавровым уже подтверждена.На этом фоне в прессе появились сведения, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен добиться от стран-участниц G7 ужесточения антироссийских санкций. Ранее он демонстративно отменил свой визит в Москву.
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