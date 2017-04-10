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Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль будет падать

Опубликовано 10.04.17 10:46 Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль будет падать

Курс валют на сегодня, 10 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 10 апреля 2017 составляет 56,92 руб., курс евро на сегодня равен 60,56 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 55,99 руб. при покупке и 59.11 руб. при продаже банком, курс евро на 10 апреля 2017 равен 59,36 руб. и 62,86 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова отмечает, что на прошлой неделе рубль ужшкммт завершал торги, находясь под давлением. Рост пары рубль-доллар спровоцировал ракетный удар США по Сирии. В результате  котировки пары в моменте достигали отметки 57,14.   

Как указывает Рогова, текущая ситуация с Сирией будет влиять на рубль также на этой неделе. В случае, если конфликт разгорится с новой силой, поддерживающая сирийское правительство Россия, скорее всего, не останется в стороне, что сведет на нет ожидания улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это может привести к оттоку, в том числе,  и спекулятивного капитала. Конечно, определенным сдерживающим падение рубля фактором может быть рост нефти. Но шансы закрепиться выше отметки 57,00 высоки", - констатирует эксперт.  

По ее словам, также рубль может упасть и в случае снижения нефтяных котировок.

"Помимо геополитики внимание стоит обратить на статистику из США в конце недели. После разочаровывающих данных по рынку труда, более низкие цифры по индексу потребительских цен и розничным продажам, снизят вероятность повышения ставки ФРС США в июне. И это может умеренно поддержать рубль", - добавила она.
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