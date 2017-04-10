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Изменения в ПДД с апреля 2017: в РФ меняются правила проезда перекрестков с круговым движением

Опубликовано 10.04.17 10:00 Изменения в ПДД с апреля 2017: в РФ меняются правила проезда перекрестков с круговым движением

Новые правила ПДД 2017 коснутся правил проезда перекрестков с круговым движением.

Правила дорожного движения в России приблизят к общеевропейским стандартам, причем одно из грядущих изменений будет касаться правила проезда круговых перекрестков, а другим новшеством станет обустройство в городах зон успокоенного движения.

По информации "Коммерсанта", первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов дал поручения МВД и министерству транспорта в течение месяца проработать эти предложения.

Согласно изменениям, на перекрестках с круговым ужшкммт движением изменится приоритет: водители на перекрестке получат преимущество перед тем, кто въезжает на круг, тогда как сейчас действует обратный принцип, за исключением случаев, когда при въезде на перекресток установлен знак "Уступи дорогу".

"Подобная практика существует практически во всем мире, она зарекомендовала себя как наиболее эффективная для регулирования движения, поэтому логично ее применение и в России", — сказал журналистам представитель Игоря Шувалова.

Кроме того, в ПДД появится новый знак и термин "зона успокоенного движения", где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям запретят обгоны и движение со скоростью выше 10-20 км/ч.
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