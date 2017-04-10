 
TOP 10

1 Эксперты: новые санкции США вернут рубль в 1998 год

2 Британец нашел в советском танке Т-54 золотые слитки на $2,5 млн (ФОТО)

3 В сети появилось ВИДЕО пожара в Храме всех религий в Казани

4 Маккейн возложил на Трампа ответственность за химатаку в Идлибе

5 СМИ: в России могут разрешить производство опиумного мака

6 Эксперты: курс доллара будет расти всю неделю

7 Массовое убийство у вас дома: Ксения Собчак обратилась к Путину

8 СМИ: госсекретарь США Тиллерсон едет в Москву с ультиматумом

9 В Таганроге прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшие

10 В сети появилось ВИДЕО взрыва смертника у церкви в Александрии

Новости наших партнеров

Британец нашел в советском танке Т-54 золотые слитки на $2,5 млн (ФОТО)

Опубликовано 10.04.17 08:22 Британец нашел в советском танке Т-54 золотые слитки на $2,5 млн (ФОТО)

Слитки были найдены в топливном баке советского танка Т-54.

Британский коллекционер Ник Мид обнаружил в топливном баке советского танка Т-54 пять золотых слитков общей стоимостью около 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Известно, что Мид купил танк на интернет-аукционе за 37 тысяч долларов. В отсеке для горючего мужчина обнаружил пять золотых слитков. После этого мужчина вызвал полицейских, и правоохранители изъяли золото, оставив расписку.

"Пусть я и не ужшкммт получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк", - сказал британец инцидент.

Танк, в топливном баке которого обнаружили золото, принадлежал иракским ВС и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 гг. Именно тогда машина была захвачена войсками международной коалиции. В период с 1959 по 1968 гг. СССР поставил Багдаду порядка 300 средних танков Т-54.
Другие материалы по этой теме

"Сбербанк" нашел покупателя для украинской "дочки"

Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга