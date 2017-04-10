Британец нашел в советском танке Т-54 золотые слитки на $2,5 млн (ФОТО)

Слитки были найдены в топливном баке советского танка Т-54.

Британский коллекционер Ник Мид обнаружил в топливном баке советского танка Т-54 пять золотых слитков общей стоимостью около 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Известно, что Мид купил танк на интернет-аукционе за 37 тысяч долларов. В отсеке для горючего мужчина обнаружил пять золотых слитков. После этого мужчина вызвал полицейских, и правоохранители изъяли золото, оставив расписку.

"Пусть я и не ужшкммт получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк", - сказал британец инцидент.

Танк, в топливном баке которого обнаружили золото, принадлежал иракским ВС и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 гг. Именно тогда машина была захвачена войсками международной коалиции. В период с 1959 по 1968 гг. СССР поставил Багдаду порядка 300 средних танков Т-54.