Вербное воскресенье в 2017 году: какого числа, дата, традиции и обычаи

Вербное воскресенье 2017: чего нельзя делать, что можно есть, история, традиции и обычаи праздника, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Вербное воскресенье: какого числа в 2017 году?

9 апреля 2017 года православные верующие по всему миру отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник имеет переменную дату и отмечается за семь дней до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста. Согласно церковному календарю, Вербное воскресенье относится к великим двунадесятым торжествам и имеет название Вход Господень в Иерусалим.

Вербное воскресенье 2017: история праздника

Соглано библейскому преданию, после того, как Христос воскресил Лазаря из Вифании, слухи о нем распространились ужшкммт по многим городам. Спаситель въехал в Иерусалим на осле в сопровождении апостолов, и иудеи признали Иисуса Мессией, который избавит их от греха, смерти и рабства. Люди осыпали путь Христа цветами, пальмовыми ветвями, а также клали у Его ног одежду.

Вербное воскресенье 2017: традиции и обычаи

В православных храмах на Вербное воскресенье освящают ветви пальмы, а в наших широтах их заменяют ивовые деревья - ива, верба, ветла, которые первыми цветут и пускают побеги. Такое использование вербы во время службы и дало название празднику в нашей стране.

Вербное воскресенье 2017 начинают отмечать еще накануне, в субботу. Люди шли в церковь на всенощное бдение. Также в канун праздника верующие готовят ветки вербы, которые, к слову, следует срезать с молодых деревьев, где нет дупл, сломанных или засохших побегов. Также не рекомендуется использовать деревья, которые растут возле кладбища или водоемов. Затем освященные ветки люди приносят домой и кладут в углу возле икон.

По народной традиции этими ветвями следовало легко отхлестать детей и взрослых членов семьи, приговаривая: "Не я бью, верба бьет!". Считалось, что такой ритуал помогает уберечь от сглаза и злых духов.

Молодые девушки на Вербное воскресенье делают привороты на будущих мужей, в некоторых регионах устраивают базары или ярмарки.

Вербное воскресенье 2017: что можно есть?

Вербное воскресенье неизменно выпадает на Великий сорокадневный пост перед Пасхой. Однако в этот день допускаются некоторые послабления в пище: разрешается есть рыбу.

На Вербное воскресенье принято было также готовить овощные салаты, рагу с добавлением гороха, фасоли, кукурузы, бобов, чечевицы, каши из смеси круп. Очень популярный продукт на период поста - грибы.

На десерт подают фрукты, постный зефир, варенье, мармелад, халву, горький шоколад, печенье. Традиционными напитками являются кисели, компоты, узвары. Также на Вербное воскресенье не возбраняется небольшое количество красного кагора.

Вербное воскресенье 2017: традиции и обычаи, что нельзя делать?

На Вербное воскресенье запрещено выполнять работу по дому: убирать, стирать, мыть посуду. Также нежелательно готовить горячие блюда. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде. На Вербное воскресенье нельзя ссориться, нецензурно ругаться, желать зла, думать о плохом. Также лучше воздержаться от просмотра телевизора, компьютерных игр, шумных застолий.

Вербное воскресенье 2017: приметы