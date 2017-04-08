Курс доллара на сегодня, 8 апреля 2017: Ткачев рассказал об опасности крепкого рубля

Курс валют на сегодня, 8 апреля 2017: ЦБ решил спасти рубль от обвала после удара США по авиабазе в Сирии.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 апреля 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня вырос на 48,6 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 60,5687 рубля. Курс доллара на 8 апреля 2017 увеличился на 48,32 копейки — до 56,9201 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла по сравнению с показателем на пятницу на 48,45 копейки - до 58,562 рубля.

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По словам главы Министерства сельского хозяйства России Алекандра Ткачева укрепление рубля является одним из факторов риска, который может негативно отразиться на экспорте сельхозпродукции в текущем году.

"Мы понимаем, что это, естественно, мешает нашей конкурентоспособности, подвергает риску наши экспортные позиции", — приводит его слова RNS.

Как отмети Ткачев, Минсельхоз прогнозирует сохранение поставок отечественной сельхозпродукции на мировой рынок в 2017 году на уровне 17 миллиардов долларов.

В свою очередь, Банк России решил замедлить падение рубля, произошедшее после ночных ударов ВМС США по авиабазе Шайрат в Сирии, где, как утверждает Пентагон, якобы базировались самолеты, устроившие химическую атаку в городе Хан-Шейхун..

Журналисты обратили внимание на сообщение российского регулятора о проведении 7 апреля внепланового депозитного аукциона, в ходе которого банкам было предложено на три дня разместить на счетах в ЦБ избыточную ликвидность в сумме 350 млрд рублей. Максимальная ставка для этих средств составит 9,75% годовых.

Через некоторое время Центробанк сообщил об итогах аукциона: заявки подали 49 банков, предложив перевести на счета ЦБ 660,7 млрд рублей. Регулятор привлек только 350 млрд.

Отметим, что утром 8 апреля 2017 курсы доллара и евро на торгах "взлетали" более чем на рубль — до 57 рублей за доллар и 60,5 рубля за евро. На 14:05 мск "американец" торговался по 56,95 рубля, прибавив 55 копеек к уровню вчерашнего закрытия, "европеец" - по 60,52 рубля (+51 копейка).