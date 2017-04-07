"Игра престолов", 7 сезон: стали известны подробности сюжета нового сезона (ВИДЕО)

Автор литературной основы сериала "Игра престолов" Джордж Мартин приедет в Россию.

"Игра престолов", 7 сезон: подробности сюжета нового сезона попали в СМИ

Популярный сериал «Игра престолов» славится непредсказуемой смертью главных героев и судя по последним слухам, один из главных злодеев, Эурон Грейджой, может не добраться до финального сезона.

Как заявил сам актер Пилу Асбек, исполняющий роль Вороньего глаза, заявил в недавнем интервью, что хочет «взять продолжительную паузу» после завершения съемок седьмого сезона.

«Я хочу отдохнуть. Я хочу увидеть ужшкммт мою жену и дочь. Я очень соскучился по ним», - заявил он.

Предположительно, Эурон Грейджой будет убит в эпичной битве в последней серии сезона. Однако наверняка неизвестно, что именно с ним произойдет, так как события сериала «догнали» книгу.

Ранее Асбек рассказывал, что его персонаж совершит значительно больше злодеяний в новом сезоне в отличии от предыдущего. Такое заявление может означать неутешительную новость для двух других Грейдждев - Теона и Яры. Кроме того у Эурона есть драконий рог, позволяющий получить контроль над драконами и, судя по всему, этому персонажу суждено сыграть одну из главных ролей этого сезона.

"Игра престолов", 7 сезон. ВИДЕО трейлер

"Игра престолов", 7 сезон: автор цикла Джордж Мартин приедет в Россию

Автор цикла «Песнь Льда и Огня» американский писатель Джордж Мартин, который лег в основу телесериала «Игра престолов», приедет на книжный фестиваль в Россию, который состоится в Санкт-Петербурге.

Если визит состоится, это будет первая поездка легендарного автора в Россию. Он планирует провести встречу со своими читателями. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь фестиваля Елена Бойцова.

«Секретарь Джорджа Мартина подтвердил, что он будет принимать участие во всех четырех днях работы Петербургской фантастической ассамблеи. В каких мероприятиях, сейчас уточняется. Но совершенно точно он встретится со своими читателями», — заявила Бойцова.

Петербургская фантастическая ассамблея в 2017 году пройдет с 18 по 21 августа. Помимо Мартина, почетные гости мероприятия — писатели Владимир Аренев, Дмитрий Вересов и Алан Кубатиев.

Джордж Мартин — писатель-фантаст. Его романы цикла «Песнь льда и огня» стали литературной основой сериала «Игра престолов». Книги серии выходят с 1996 года.