Помощник Путина и Дмитрий Киселев признаны потерпевшими по делу «Шалтая-Балтая»

Главе хакерской группы "Шалтай-Болтай" предъявили обвинения.

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев обвиняется в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева.

Он отметил, что "следствие не нашло оснований для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента)".

Ранее адвокат сообщил, что следователь ФСБ предъявил Аникееву обвинение в окончательной редакции и объявил об окончании предварительного расследования по делу.

Материалы ужшкммт в отношении лидера хакерской группы выделены в отдельное производство из основного дела, добавил адвокат. В настоящее время Аникеев и его защита перешли к ознакомлению с материалами дела. "Объем дела составляет 15 томов",- уточнил Коблев.

Ранее адвокат сообщил, что дело его подзащитного будет рассмотрено в особом порядке, что гарантирует ему наказание не более половины максимально предусмотренного срока по инкриминируемой статье.

По информации источника РИА Новости, потерпевшими по делу признаны помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев.



Коблев подтвердил РБК информацию о том, что потерпевшими по делу о взломе почты признаны помощник президента Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев. «Шесть эпизодов. Эти фамилии там присутствуют», — заявил он.

«Нам сегодня предъявили обвинение в последней редакции. Там присутствуют эти эпизоды, но Тимакова и Прокопенко не являются потерпевшими по делу, хотя их эпизоды вменяются в вину Аникееву. Думаю, что следствие просто не нашло основания для признания их потерпевшими», — сообщил он.