 
TOP 10

1 СМИ: корабли России срочно направились в Сирию (ФОТО)

2 В Daily Mail удалили статью 2013 года о плане США по химатаке в Сирии

3 Путин проведет совещание с Совбезом РФ в связи с ударами США по Сирии

4 ФОТО и ВИДЕО сирийского аэродрома, разрушенного в ходе авиаудара США, появились в Сети

5 СМИ: смертника из питерского метро могли подорвать без его ведома

6 МЭР ожидает серьезного падения рубля в ближайшие месяцы

7 Трамп с Дартом Вейдером анонсировал аваиудары по Сирии (ФОТО)

8 Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Асадом на тему химической атаки (ФОТО)

9 "Вместе ведь веселее": журналист "России 24" рассказал об акции памяти в Петербурге (ВИДЕО)

10 Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

Новости наших партнеров

Помощник Путина и Дмитрий Киселев признаны потерпевшими по делу «Шалтая-Балтая»

Опубликовано 07.04.17 15:26 Помощник Путина и Дмитрий Киселев признаны потерпевшими по делу «Шалтая-Балтая»

Главе хакерской группы "Шалтай-Болтай" предъявили обвинения.

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев обвиняется в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева.

Он отметил, что "следствие не нашло оснований для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента)".

Ранее адвокат сообщил, что следователь ФСБ предъявил Аникееву обвинение в окончательной редакции и объявил об окончании предварительного расследования по делу.

Материалы ужшкммт в отношении лидера хакерской группы выделены в отдельное производство из основного дела, добавил адвокат. В настоящее время Аникеев и его защита перешли к ознакомлению с материалами дела. "Объем дела составляет 15 томов",- уточнил Коблев.

Ранее адвокат сообщил, что дело его подзащитного будет рассмотрено в особом порядке, что гарантирует ему наказание не более половины максимально предусмотренного срока по инкриминируемой статье.

По информации источника РИА Новости, потерпевшими по делу признаны помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев.

Коблев подтвердил РБК информацию о том, что потерпевшими по делу о взломе почты признаны помощник президента Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев. «Шесть эпизодов. Эти фамилии там присутствуют», — заявил он.

«Нам сегодня предъявили обвинение в последней редакции. Там присутствуют эти эпизоды, но Тимакова и Прокопенко не являются потерпевшими по делу, хотя их эпизоды вменяются в вину Аникееву. Думаю, что следствие просто не нашло основания для признания их потерпевшими», — сообщил он.
Другие материалы по этой теме

СМИ: в деле "Шалтая-Болтая" появились новые лица, в том числе телеведущий Киселев

СМИ: "Шалтаем-Болтаем" занялся Шойгу после издевательского письма

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга