По словам очевидцев, в районе аэродрома до сих пор дымятся объекты инфраструктуры.

Как писал TopNews, минувшей ночью США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому правительственных войск Шайрат в сирийской провинции Хомс.

Ракеты были выпущены с военного корабля США в сторону сирийского аэродрома приблизительно около 03:40 утра по местному времени. Согласно предварительным данным, жертвами атаки стали емь человек. Также были разрушены объекты инфраструктуры военной базы.

Практически сразу в соцсетях появились ФОТО и ВИДЕО с места авиаудара.

Photos of Syrian Shayrat Airbase, Homs Countryside after the US Tomahawk strike this morning, some hangars, planes & runways still intact pic.twitter.com/43kzw927iP — M Green (@MmaGreen) 7 апреля 2017 г.

First look at the HAS damaged by the #US Tomahawk missile strike on the Shayrat Airbase, Homs #Syria today pic.twitter.com/7CkiqWaBuL — lafaw Kurdi (@LafawB) 7 апреля 2017 г.

First footage from Syrian Air Force Shayrat Airbase, Homs Countryside after being targeted by US Tomahawk missiles this morning (07/04/2017) pic.twitter.com/a9WDJ1Bt6w — M Green (@MmaGreen) 7 апреля 2017 г.

Как утверждают очевидцы, несмотря на ужшкммт то, что с момента авиаудара прошло уже достаточно времени, в районе аэродрома до сих пор дымятся объекты инфраструктуры.

Fires are still burning at Shayrat Airbase, Homs Countryside hours after being targeted by US Tomahawk missiles (07/04/2017) pic.twitter.com/TMPwkP8cMK — M Green (@MmaGreen) 7 апреля 2017 г.

Также в соцсетях появилась фотография, предположительно, части крылатой американской ракеты.

"Кажется, это часть "Томагавка", найденная мирным жителем возле его дома", — гласит подпись к снимку.