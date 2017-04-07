ГИБДД разработала новый порядок внесения изменений в конструкцию ТС

ГИБДД разрешили владельцам ТС вносить конструктивные изменения в автомобиль.

Госавтоинспекция России представила проект регламента по узакониванию внесённых в конструкцию автомобиля изменений. Новый порядок подразумевает отказ от необходимости снятия установленных деталей и возвращения автомобиля в заводской вид при согласовании изменений, пишет "Коммерсантъ".

Разработанный Госавтоинспекцией проект регламента по согласованию изменений в конструкции автомобилей размещен на regulation.gov.ru. Документ определяет перечень действий гражданина, желающего легализовать в ГИБДД переоборудованный автомобиль или ужшкммт заранее получить разрешение на планируемую доработку.

Сейчас процесс согласования, напомним, состоит из нескольких этапов. Сначала владелец машины обращается в испытательную лабораторию за получением предварительной технической экспертизы изменений. Затем с заключением идет в ГИБДД за разрешением изменить конструкцию, затем — в автосервис за получением документа о проведенных работах, затем на техосмотр, затем — снова в лабораторию, на финальную техэкспертизу, и в конце концов — в ГИБДД на регистрацию. Новый регламент определяет правила общения водителя с ГИБДД именно в рамках данной процедуры: до сих пор инспекторы на местах самостоятельно решали, в каких случаях отказать водителю и какие документы требовать.

В регламенте, в частности, сказано: если на автомобиле уже установлено незарегистрированное оборудование (бампер, воздухозаборник, большие колеса, газобаллонное оборудование), снимать его для согласования с ГИБДД не нужно. Общение с ГИБДД не должно занимать более 60 минут (еще не более 15 минут на очередь), из них осмотр автомобиля — не более 20 минут. Госпошлина за согласования составит 800 руб. При этом если по какой-то причине Госавтоинспекция отказывает автовладельцу в регистрации переделок, учет автомобиля прекращается (штраф за езду на незарегистрированной машине — 800 руб., при повторном нарушении применяется лишение прав).

Регламент стал реакцией ГИБДД на ситуацию, сложившуюся летом 2016 года. В мае экс-начальник Госавтоинспекции Виктор Нилов приказал подчиненным следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись автобусы со спальными местами, самодельные лимузины и другие транспортные средства, представляющие потенциальную опасность. Инспекторы в регионах приказ истолковали по-своему: в итоге штрафовать и порой лишать регистрации автомобиля стали водителей внедорожников с усиленной подвеской, большими колесами и автомобилей с газобаллонным оборудованием. После ряда акций протеста Госдума обратилась за помощью к премьеру Дмитрию Медведеву, а ГИБДД, в свою очередь, признав в октябре прошлого года «перегибы на местах», пообещала установить четкие правила.

При этом, отмечают эксперты, несмотря на принятие регламента, сбор всех требуемых ГИБДД документов, в ряде случае формальных, по-прежнему обойдется автовладельцам в 10–15 тыс. руб.