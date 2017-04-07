 
TOP 10

1 США выпустили 59 ракет по военному аэродрому в Сирии

2 Песков рассказал о реакции Путина на удар США по авиабазе в Сирии (ВИДЕО)

3 СМИ: смертника из питерского метро могли подорвать без его ведома

4 МЭР ожидает серьезного падения рубля в ближайшие месяцы

5 В ДНР назвали заказчиков убийства Гиви и Моторолы

6 Трамп с Дартом Вейдером анонсировал аваиудары по Сирии (ФОТО)

7 Франсуа Фийона обсыпали мукой в Страсбурге (ВИДЕО)

8 "Вместе ведь веселее": журналист "России 24" рассказал об акции памяти в Петербурге (ВИДЕО)

9 Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

10 В аэропорту Шереметьево умер известный итальянский спортсмен

Новости наших партнеров

ГИБДД разработала новый порядок внесения изменений в конструкцию ТС

Опубликовано 07.04.17 11:26 ГИБДД разработала новый порядок внесения изменений в конструкцию ТС

ГИБДД разрешили владельцам ТС вносить конструктивные изменения в автомобиль.

Госавтоинспекция России представила проект регламента по узакониванию внесённых в конструкцию автомобиля изменений. Новый порядок подразумевает отказ от необходимости снятия установленных деталей и возвращения автомобиля в заводской вид при согласовании изменений, пишет "Коммерсантъ".

Разработанный Госавтоинспекцией проект регламента по согласованию изменений в конструкции автомобилей размещен на regulation.gov.ru. Документ определяет перечень действий гражданина, желающего легализовать в ГИБДД переоборудованный автомобиль или ужшкммт заранее получить разрешение на планируемую доработку.

Сейчас процесс согласования, напомним, состоит из нескольких этапов. Сначала владелец машины обращается в испытательную лабораторию за получением предварительной технической экспертизы изменений. Затем с заключением идет в ГИБДД за разрешением изменить конструкцию, затем — в автосервис за получением документа о проведенных работах, затем на техосмотр, затем — снова в лабораторию, на финальную техэкспертизу, и в конце концов — в ГИБДД на регистрацию. Новый регламент определяет правила общения водителя с ГИБДД именно в рамках данной процедуры: до сих пор инспекторы на местах самостоятельно решали, в каких случаях отказать водителю и какие документы требовать.

В регламенте, в частности, сказано: если на автомобиле уже установлено незарегистрированное оборудование (бампер, воздухозаборник, большие колеса, газобаллонное оборудование), снимать его для согласования с ГИБДД не нужно. Общение с ГИБДД не должно занимать более 60 минут (еще не более 15 минут на очередь), из них осмотр автомобиля — не более 20 минут. Госпошлина за согласования составит 800 руб. При этом если по какой-то причине Госавтоинспекция отказывает автовладельцу в регистрации переделок, учет автомобиля прекращается (штраф за езду на незарегистрированной машине — 800 руб., при повторном нарушении применяется лишение прав).

Регламент стал реакцией ГИБДД на ситуацию, сложившуюся летом 2016 года. В мае экс-начальник Госавтоинспекции Виктор Нилов приказал подчиненным следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись автобусы со спальными местами, самодельные лимузины и другие транспортные средства, представляющие потенциальную опасность. Инспекторы в регионах приказ истолковали по-своему: в итоге штрафовать и порой лишать регистрации автомобиля стали водителей внедорожников с усиленной подвеской, большими колесами и автомобилей с газобаллонным оборудованием. После ряда акций протеста Госдума обратилась за помощью к премьеру Дмитрию Медведеву, а ГИБДД, в свою очередь, признав в октябре прошлого года «перегибы на местах», пообещала установить четкие правила.

При этом, отмечают эксперты, несмотря на принятие регламента, сбор всех требуемых ГИБДД документов, в ряде случае формальных, по-прежнему обойдется автовладельцам в 10–15 тыс. руб.
Другие материалы по этой теме

С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

Названа причина освобождения Нилова с поста главы ГИБДД

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга