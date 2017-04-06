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Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины

Опубликовано 06.04.17 14:17 Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины

Европарламент одобрил введение безвизового режима для поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

Депутаты Европарламента проголосовали в четверг на пленарной сессии в Страсбурге за проект закона, предоставляющего право гражданам Украины на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания, пишет "Интерфакс".

Текст этого документа уже был согласован ранее в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале июня.

Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать ужшкммт страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

Прежде чем принять такое решение, институты ЕС модернизировали механизм приостановления освобождения от виз, чтобы иметь возможность облегченного запуска этого механизма в случае необходимости.

Принятие решения об облегчении визового режима для Украины неоднократно откладывалось в ЕС: Киев первоначально рассчитывал, что отказ от виз станет реальностью до конца 2016 года. Однако в ЕС настаивали на необходимости сначала обеспечить гарантии на случай неконтролируемого притока мигрантов. В этой связи ЕП в декабре минувшего года одобрил Механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, в том числе для Украины и Грузии. Данный механизм, который предполагает отмену безвизового режима в случае значительного роста необоснованных прошений о предоставлении убежища, снижения сотрудничества по реадмиссии, роста риска для общественного правопорядка или национальной безопасности стран ЕС, вступил в силу в марте, напоминает ТАСС.

В ходе нынешней сессии ЕП дебаты по либерализации визового режима выявили некоторую обеспокоенность со стороны ряда стран. Многие евродепутаты указывали на рост коррупции на Украине. Так, французский депутат Жилль Лебретон отметил, что "при президенте Порошенко коррупция расцвела пышным цветом". Другие евродепутаты отмечали, что руководство ЕС в своем решении о либерализации визового режима для Украины руководствуется явно политическими мотивами: чтобы "отдалить Украину от России". Однако еврокомиссар по юстиции Вера Юрова накануне заверила, что "Киев выполнил все необходимые условия, которые позволяют отменить визы для украинских граждан". "Это позволит Украине сблизиться с Европой", - пояснила Юрова.
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