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Pepsi удалила из Сети скандальную рекламу с сестрой Ким Кардашьян на митинге (ВИДЕО)

Опубликовано 06.04.17 11:32 Pepsi удалила из Сети скандальную рекламу с сестрой Ким Кардашьян на митинге (ВИДЕО)

Ролик вызвал шквал неодобрения в Сети. Между тем выяснилось, что группа The Chemical Brothers предсказала спорную рекламу Pepsi еще 18 лет назад.

Настоящий скандал в СМИ и соцсетях вызвал рекламный ролик компании Pepsi с участием моделью Кендалл Дженнер - сестры Ким Кардашьян.

По сюжету ролика героиня Дженнер становится участницей уличного протеста, 21-летняя младшая сестра везды американских реалити-шоу покидает фотосессию, чтобы примкнуть к участникам протестного движения. Затем модель призывает к примирению стражей правопорядка, протягивая им баночку напитка Pepsi.

Пользователи Сети подвергли бурной критике сюжет ролика, увидев ужшкммт в нем пренебрежительное отношение к деятельности чернокожих активистов движения Black Lives Matter. Многие также от души поиронизировали над невероятными свойствами газированного напитка, способного сделать миролюбивым любого полицейского.

«Режиссер: Вы, молодой городской джентельмен с интересной прической. Пожалуйста, стукните кулачком по банке Pepsi мисс Дженнер. Сделайте это аутентично»

«Господа, подождите секундочку. У меня есть Pepsi»

«Я слышал, Pepsi уже работает над следующей рекламной кампанией»

Пользователи Рунета также обсуждают рекламу, но в свете недавних акций протеста 26 марта 2017 года.

После волны общественного негодования корпорация Pepsico решила удалить все рекламные материалы с участием модели Кендалл Дженнер.

"Pepsi пыталась запустить глобальное послание, призывающее к единству, миру и взаимопониманию. Очевидно, что мы ошиблись. Мы приносим свои извинения", — приводит заявление компании РИА Новости

В корпорации добавили, что удаляют скандальный ролик из видеосервисов и сворачивают его продвижение.

Примечательно, что британский музыкальный дуэт The Chemical Brothers точно предсказал сюжет рекламного ролика Pepsi, вызвавшего недовольство у пользователей сети. На сходство обратил внимание журналист и писатель Дориан Лински, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что клип, о котором идет речь, был снят на трек Out Of Control с альбома Surrender, который вышел в 1999 году. Ролик представляет собой фейковую рекламу прохладительного напитка, причем события сюжета совпадают с происходящим в рекламе Pepsi: на улицах проходят массовые акции протесты, к которым присоединяется девушка с бутылкой газировки. Выстроившиеся в ряд правоохранители, облизываются при виде газировки, а потом отступают.
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