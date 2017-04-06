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Авария под Рязанью 6 апреля 2017: грузовик протаранил автобус, двое погибших (ВИДЕО)

Опубликовано 06.04.17 08:46 Авария под Рязанью 6 апреля 2017: грузовик протаранил автобус, двое погибших (ВИДЕО)

Авария под Рязанью 06.04.2017, последние новости: в результате ДТП погибли два человека.

Авария с автобусом под Рязанью 6 апреля 2017: погибли два человека

В Рязанской области два человека погибли, еще 31 пострадал в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика.

По предварительным данным, грузовик с номерами Тамбовской области выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом, который следовал по маршруту Москва-Элиста.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, водитель грузовика мог уснуть за рулем. Существует ужшкммт и версия, что шофер пошел на обгон и выехал на "встречку".

ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по Рязанской области пишет, что "погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке".

Отмечается, что столкновение пассажирского автобуса Москва - Элиста и грузовика произошло на 215 километре федеральной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автобуса. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. После обследования в медучреждении остались 13 пассажиров, в их числе двое детей

Водитель грузовика остался жив. После оказания медицинской помощи ему предстоит ответить на вопросы следствия.

Авария под Рязанью 6 апреля 2017 ВИДЕО
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