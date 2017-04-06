Курс доллара на сегодня, 6 апреля 2017: рубль обновил двухлетний максимум

Курс евро на сегодня, 6 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 6 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 апреля 2017 опустился на 66 копеек и составил 55,89 руб., курс евро на сегодня упал на 55 копеек - до 59,69 рубля.

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5 апреля 2017 года российская валюта обновила почти двухлетний максимум, опустившись до отметки в 55,76. При этом нефть марки Brent уже прибавила 1%, и не собирается останавливаться на достигнутом.

"Такое ужшкммт резкое укрепление позиций нефти вызвано переоценкой ситуации на рынке. Грядет "сезон вождения" в США, всегда сопровождающийся повышенным спросом на бензин. А, значит, и на нефть. Уже на прошлой неделе объемы запасов в подземных хранилищах сократились. Сегодня Минэнерго может подтвердить продолжение подобной динамики", — сказала старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

По ее словам, теперь пара рубль-доллар нацелилась на уровень 55,50.