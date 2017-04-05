Instagram ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировало поклонников

Снимки композитора после перенесенной болезни опубликовала в Иннстаграм его супруга.

Внешний вид известного композитора Игоря Крутого не на шутку встревожил его поклонников: недавно жена музыканта показала его фотографии после перенесенной болезни.

Как пишет "Дни.ру", некоторое время назад Игорь Крутой отказался от участия в шоу "Ты – супер" из-за серьезных проблем со здоровьем. Тогда сообщалось, что 62-летнему композитору пришлось перенести операцию в Лос-Анджелесе, хотя его представитель ранее отрицал, что он страдает ужшкммт от серьезного недуга.

"Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры", - говорил тогда представитель артиста.

Публикация от @olgakroutoi Апр 2 2017 в 6:59 PDT

На днях супруга Игоря Крутого выложила в сети его фото композитора после перенесенной болезни. Поклонники артиста тут же отметили изменения в его внешнем облике.

Публикация от @olgakroutoi Мар 15 2017 в 7:54 PDT

"Что-то неважно выглядит, как будто нездоров, не дай бог", "Очень похудел, надеюсь, со здоровьем все в полном порядке", "Как похудел, тоненькие какие руки", "Здоровья Игорю Яковлевичу, чтобы никаких больше операций и тревог!" - отметили фолловеры жены Игоря Крутого.