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10 Астрономы поймали сигнал инопланетян из космоса

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Астрономы поймали сигнал инопланетян из космоса

Опубликовано 04.04.17 14:48 Астрономы поймали сигнал инопланетян из космоса

Австралийские ученые обнаружили в космосе загадочные сверхбыстрые радиовспышки, которые объясняют это явление сигналами пришельцев.

Загадочные сверхбыстрые радиовспышки, природа которых остается загадкой для астрономов, возникают за пределами Земли и, вероятно, всей нашей Галактики в целом, говорится в статье, принятой к публикации в журнале MNRAS. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

"Возможно, что самое странное объяснение этих вспышек – то, что они являются сигналами пришельцев. Понимание того, откуда приходят к нам эти вспышки, является ключом к раскрытию того объекта, который их порождает. Пока только один ужшкммт конкретный всплеск был связан с далекой галактикой. Мы ожидаем, что наш интерферометр Молонгло поможет найти источники и для других вспышек", — рассказывает Маниша Калеб из Национального университета Австралии в Канберре.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

Калеб и ее коллеги подтвердили, что FRB-вспышки на самом деле возникают в дальнем космосе, а не на Земле, поймав несколько новых сигналов такого типа и изучив их спектр при помощи радиотелескопа-интерферометра Молонгло на юге Австралии. Интерферометры, как объясняют ученые, представляют собой особые "виртуальные" радиотарелки огромных размеров, которые астрономы "собирают", комбинируя сигнал с нескольких отдельных радиотелескопов в разных точках Земли или даже космоса.

Используя интерферометр, ученые надеялись не только доказать, что FRB-сигналы не рождаются внутри самих обсерваторий, которые их обнаруживали в прошлом, но и найти его источник, используя гигантскую чувствительность и размеры "виртуальной тарелки" Молонгло.
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