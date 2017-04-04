Теракт в Санкт-Петербурге 2017: машинист взорванного в метро поезда рассказал о трагедии (ВИДЕО)

Взырв в Санкт-Петербурге, последние новости 4 апреля 2017: одной из жертв трагедии стала родственница известного российского певца Владимира Левкина.

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости 04.04.2017: машинист взорванного поезда рассказал о первых секундах после взрыва

Машинист метро Северной столицы Александр Каверин, который вел состав, в котором произошел взрыв, рассказал журналистам подробности произошедшего.

"Произошел хлопок и запыление. Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи "пассажир-машинист". Одновременно говорили все во всех вагонах, о чем я также сообщил ужшкммт диспетчеру", - цитирует машиниста "Интерфакс".

По словам Каверина, он действовал согласно инструкции, которая обязывала его довести состав до станции.

"Действовал согласно инструкции и указаниям диспетчера. Это не первый теракт в метро. Умные головы разработали умные инструкции. Я принял решение о выводе состава на станцию, так как состав шел без замедления", - сказал он.

О произошедшем в вагоне взрыве сотрудники метрополитена узнали только после остановки состава. На станции "Технологический институт" на момент происшествия находились три машиниста-инструктора. Они совместно с резервными машинистами сразу начали оказывать помощь пассажирам.

"В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было. Когда открылись двери первого вагона, все пассажиры стояли и хором объясняли, что произошло, даже не вышли из вагона. Они говорили, что произошел хлопок. В данной ситуации я обязан был вывести поезд на станцию, что я и сделал. После произошедшего состав продолжал движение", - подчеркнул Каверин.

По словам сотрудников СКР, действия машиниста помогли предотвратить большее число жертв. Огромную роль в спасении людей и эвакуации также сыграла дежурная по станции Нина Шмелева. Как отметил начальника Санкт-Петербургского метрополитена, они будут представлены к награде.

Теракт в Петербурге 2017: жертвой трагедии стала родственница Владимира Левкина

По информации главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, общее число жертв взрыва, произошедшего накануне в метро в Петербурге, достигло 14 человек. Ранее в СМИ фигурировали разные данные: от 11 до 14, а официальные органы сведений о числе погибших не приводили.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 - на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии - один на этапе транспортировки в скорой помощи и двое в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью", - цитирует Скворцову ТАСС.

Официального списка погибших с их данными пока нет. Известно, что опознание запланировано на 4 апреля. Однако некоторая информация все-таки попала в СМИ. Так, известно, что одной из жетрв взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 стала студентка Петербургского университета путей сообщения императора Александра I, о чем журналистам рассказал проректор вуза Игорь Киселев.

Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге заявил, что в результате теракта в метро погибла 21-летняя уроженка республики Дильбар Алиева. Он подчеркнул, что она являлась гражданкой России, а не Азербайджана,.

Также по словам консула, ранения в результате взрыва получил еще один азербайджанец - Заур Велиев. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

Также, по некоторым данным, в результате теракта погибла известная создательница необычных кукол Ирина Медянцева. Во время взрыва она закрыла собой дочь Елену, которая, в свою очередь, числится в списке пострадавших в Мариинской больнице.

"Комсомольская правда" отмечает, что ее погибшая мать приходится родственницей известному российскому артисту Владимиру Левкину. По словам самого певца, женщина приходилась ему двоюродной тетей.

Как писал TopNews, 3 апреля 2017 года в метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Генпрокуратура признала произошедшее террористическим актом.