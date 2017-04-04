Теракт в Санкт-Петербурге 2017: машинист взорванного в метро поезда рассказал о трагедии (ВИДЕО)

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Самые изощренные способы контрабанды товаров и людей
Далее 45 фото | Смекалкой и богатой фантазией природа этих людей явно не обделила. Только вот устремить свои таланты они решили не в мир...
Shiki-Shima – уникальный японский поезд класса люкс
Далее 12 фото | Все уже привыкли к тому, что в Японии курсируют сверхскоростные поезда. Но похоже, японцы решили почувствовать вкус жизн...
Удивительные скалы нашей планеты
Далее 24 фото | Геологическое разнообразие нашей планеты нескончаемо и удивительно! Глядя на эти поразительные скалы, разбросанные тут и...
Самые богатые монархи мира
Далее 13 фото | Издание Forbes на основе сведений Almanach de Gotha, составило список самых богатых монархов мира. Мы представляем вашем...
Красный подиум: как сложилась жизнь знаменитых советских манекенщиц
Далее 46 фото | Сейчас сложно найти человека, который не смог бы вспомнить имен хотя бы нескольких топ-моделей, однако гражданин СССР по...
Внук подарил бабушке тур по местам свиданий с дедушкой спустя 40 лет
Далее видео | Леонид Баланёв, который ведёт свой канал на Youtube, выложил на днях видео, главной героиней которого стала его бабушка....
Кадры с места взрыва в метро Петербурга
Далее видео | Трагедия произошла 3 апреля. Взрывные устройства сработали на станциях метро "Сенная площадь" и "Технолог...
Футболист «Милана» забил в свои ворота ударом от боковой линии поля
Далее видео | Защитник "Милана" Габриэль Палетта и голкипер "россоньери" Джанлуиджи Доннарумма соорудили на пару о...
Политик снял предвыборный ролик в стиле Kung Fury
Далее видео | В минувшие выходные в Сербии состоялись выборы президента, победу одержал с большим преимуществом Александр Вучич. Один ...
Женщина сняла на видео домработницу-самоубийцу
Далее видео | В Кувейте женщина обнаружила свою домработницу висящей за окном, но вместо того, чтобы оказать ей помощь, принялась сним...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.