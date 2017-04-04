Путин подписал закон о тюрьме для дебоширов на транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Коммерсантъ".

Закон дополняет действующую ст. 213 УК РФ («Хулиганство») отдельным пунктом, вводящим ответственность за хулиганство на разных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования.

Помимо ужшкммт этого УК РФ дополняется еще одной статьей, устанавливающей ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств» (в частности, подразумевается зацепинг и ослепление пилотов лазерными указками). Законопроект был принят Госдумой 17 марта.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроект, который вводит уголовную ответственность для дебоширов на общественном транспорте.