 
TOP 10

1 СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге

2 Исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

3 В Сети появилось ВИДЕО расстрела двух полицейских в Астрахани

4 СМИ: глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

5 "Вот вам хрен!": Макаревич дал концерт в Петербурге после теракта в метро

6 Путин договорился с Лукашенко о цене на газ

7 Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

8 Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

9 С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

10 Уфологи нашли на Луне череп зверя (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Путин подписал закон о тюрьме для дебоширов на транспорте

Опубликовано 04.04.17 10:32 Путин подписал закон о тюрьме для дебоширов на транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Коммерсантъ".

Закон дополняет действующую ст. 213 УК РФ («Хулиганство») отдельным пунктом, вводящим ответственность за хулиганство на разных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования.

Помимо ужшкммт этого УК РФ дополняется еще одной статьей, устанавливающей ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств» (в частности, подразумевается зацепинг и ослепление пилотов лазерными указками). Законопроект был принят Госдумой 17 марта.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроект, который вводит уголовную ответственность для дебоширов на общественном транспорте.
Другие материалы по этой теме

В Госдуме предложили сажать на 6 лет за кражу электричества

Нацбанк Украины заподозрили в выводе за рубеж миллиардов гривен

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга