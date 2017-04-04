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СМИ: глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Опубликовано 04.04.17 08:48 СМИ: глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Александр Соловьев руководит республикой с 2014 года.

По информации "Коммерсанта", сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева.

По каким причинам был задержан Соловьев и сотрудники какого ведомства провели операцию — не уточняется. При этом в пресс-службе главы и правительства Удмуртии пока не подтвердили и не опровергли информацию о задержании главы региона.

По информации СМИ, Соловьева отправили в столицу на утреннем авиарейсе Ижевск — Москва. Также сообщается, что политик мог быть ужшкммт задержан в связи с "делом дорожников", расследованием которого с 2016 года занимается УФСБ по Удмуртии.

Как писал TopNews, 19 февраля 2014 года Александр Соловьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики. На выборах 14 сентября того же года он получил поддержку почти 85% избирателей. Глава региона вступил в должность 22 сентября 2014 года.
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