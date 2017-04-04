Курс доллара на сегодня, 4 апреля 2017: прогноз экспертов конснулся рисков ослабления рубля

Курс валют на сегодня, 4 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня, 4 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 апреля 2017 поднялся почти на 18 копеек по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 56,1396 руб. Курс евро на сегодня вырос на 8,5 копейки - до 59,8953 руб.

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По мнению экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, в настоящее время риски ослабления рубля в среднесрочном периоде остаются достаточно ужшкммт высокими; фундаментальное значение номинального курса рубля составляет 62–64 рубля за доллар.

"Фундаментально обоснованное значение номинального курса рубля составляет примерно 62–64 рубля за доллар. Таким образом, риски ослабления рубля в среднесрочном периоде остаются достаточно высокими. Катализатором этого может стать снижение цен на нефть из-за сохранения дисбаланса ее предложения и спроса на мировом рынке", — сказано в исследовании экспертов. Его текст приводит РИА Новости.

При этом усилить ослабление рубля может замедление экономического роста в Китае и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, что повысит привлекательность активов США, вызвав отток капитала с других развитых и развивающихся рынков, в том числе из России.

"Перечисленные факторы являются источниками инфляционных рисков в 2017 году", — отмечается в мониторинге.

Аналитики подчеркивают, что с начала года рубль укрепился к доллару на 4,1%, а в среднем в январе-марте курс составлял 58,8 рубля за доллар, хотя в базовом прогнозе Минэкономразвития по среднегодовому курсу доллара к рублю указана цифра 67,5. Текущее укрепление рубля эксперты связывают со значительным интересом к российским финансовым активам со стороны нерезидентов в условиях сохранения повышенных процентных ставок в РФ и сравнительно высоких цен на нефть в январе.