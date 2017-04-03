"Живой звук": Светлаков высмеял Бузову на концерте "ПрожекторПэрисХилтон"

Когда светская львица исполняла песню «Привыкаю», ведущий продемонстрировал, что она поёт под фонограмму.

Один из четверых юмористов развлекательного шоу «Прожекторпэрисхилтон» Сергей Светлаков разоблачил телеведущую, актрису, а теперь и певицу Ольгу Бузову, которая пришла на съёмки программы, проходившие в «Крокус Сити Холле», в качестве приглашённой гостьи.

Во время концерт Бузова в шутку заметила, что все собравшиеся зрители пришли на ее сольный концерт и объявила, что сейчас исполнит для них свой хит «Привыкаю». В свою очередь бессменные ведущие шоу ужшкммт всячески показывали, что им прошлось быть свидетелями ее "концерта".

"Только что закончился мой сольный концерт в Крокусе. Мне говорили, что с одной песней невозможно собирать такие площадки...но практика показывает обратное. Приятно, что в первых рядах сидели главные поклонники моего творчества : Константин Хабенский, Леша Чумаков, Юля Ковальчук...и на балконе притаился Джиган, но я его тоже заметила. Ну, и конечно, спасибо "великолепной четверке" за подтанцовку Представляю вам шоу-балет "Бузинка"", - так подписала видео Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 2 2017 в 12:33 PDT

Так, Светлаков прикрывал лицо руками, демонстрируя неловкость, Ургант ходил вокруг Ольги с огнетушителем, намереваясь «загасить» исполнительницу, а Цекало и Мартиросян радостно махали руками, передавая привет залу. Однако на этом все не закончилось и в разгар исполнения песни Светлаков подшутил над ней. Он подошел к Ольге, которая пела под фонограмму, и просто забрал у нее микрофон. При этом голос Бузовой продолжал звучать в динамиках, хотя она перестала петь. Зал встретил шутку дружным хохотом.

"Ольга Бузова! Живой звук!" — объявил Иван Ургант.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 3 2017 в 4:20 PDT

Сама Бузова, хоть и смутилась, но тоже рассмеялась вместе с ведущими шоу.