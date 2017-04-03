 
TOP 10

1 ФОТО предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга, появилось в СМИ

2 ВИДЕО взорванного вагона метро в Петербурге появилось в Сети

3 Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в метро Санкт-Петербурга

4 СМИ: перед взрывом в метро Петербурга была найдена подозрительная сумка (ФОТО, ВИДЕО)

5 Польша обвинила диспетчеров РФ в крушении самолета Качиньского

6 Путин процитировал Наполеона и рассказал, с кого начинается Родина (ВИДЕО)

7 СМИ: после взрывов в Петербурге, в Москве могут ввести красный уровень террористической опасности

8 Опубликовано ФОТО жуткого избиения режиссера Суриной в Париже

9 СМИ: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на ВИДЕО

10 В Одессе скончался артист из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Сергей Олех (ФОТО)

Новости наших партнеров

Ученые нашли новый вид плесени, которая "ест" пластик

Опубликовано 03.04.17 17:40 Ученые нашли новый вид плесени, которая "ест" пластик

В ходе лабораторных исследований выяснилось, что грибок может расщеплять пластик.

Учёные из Китая обнаружили особую разновидность плесени, которая способна полностью разъедать пластик. Она получила название Aspergillus tubingebsis, пишет OAnews.

Существующая экологическая ситуация, при которой окружение постепенно засоряется пластиком, беспокоит экологов на протяжении последних десятилетий. Всё дело в том, что этот материал крайне плохо разлагается и на это потребуется не одна сотня лет. Решение непростой ситуации нашли учёные ужшкммт из Китая, которые исследовали крупные свалки в поисках новых соединений и оценке уровня загрязнения.

В ходе экспериментов они обнаружили, что на некоторых пластмассовых бутылках имеется плесень. При детальном изучении удалось установить исключительность данных микроорганизмов. Дело в том, что они способны поглощать пластик и разрушать его. При этом для появления плесени, названной Aspergillus tubingebsis, требуется всего две недели, а полное разложение продукта происходит через два месяца.

Сейчас эксперты доставили образцы Aspergillus tubingebsis в лабораторию для более детального изучения. Там удалось установить ещё один и крайне положительный момент. Плесень разъедает только пластик, а другие вещества её не привлекают. Таким образом учёные намерены изучить структуру микроорганизмов и в будущем использовать их для очистки планеты.
Другие материалы по этой теме

Ученые вырастили на МКС смертельно опасную плесень

Ученые: сыры с плесенью защищают от смертельных болезней

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга