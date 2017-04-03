Ученые нашли новый вид плесени, которая "ест" пластик

В ходе лабораторных исследований выяснилось, что грибок может расщеплять пластик.

Учёные из Китая обнаружили особую разновидность плесени, которая способна полностью разъедать пластик. Она получила название Aspergillus tubingebsis, пишет OAnews.

Fungus "eating" plastic! CAS scientists find Aspergillus tubingensis, a novel polyester polyurethane degrading fungus isolated from soil pic.twitter.com/sVVw8JTKbV — China Xinhua News (@XHNews) 31 марта 2017 г.

Существующая экологическая ситуация, при которой окружение постепенно засоряется пластиком, беспокоит экологов на протяжении последних десятилетий. Всё дело в том, что этот материал крайне плохо разлагается и на это потребуется не одна сотня лет. Решение непростой ситуации нашли учёные ужшкммт из Китая, которые исследовали крупные свалки в поисках новых соединений и оценке уровня загрязнения.

В ходе экспериментов они обнаружили, что на некоторых пластмассовых бутылках имеется плесень. При детальном изучении удалось установить исключительность данных микроорганизмов. Дело в том, что они способны поглощать пластик и разрушать его. При этом для появления плесени, названной Aspergillus tubingebsis, требуется всего две недели, а полное разложение продукта происходит через два месяца.

Сейчас эксперты доставили образцы Aspergillus tubingebsis в лабораторию для более детального изучения. Там удалось установить ещё один и крайне положительный момент. Плесень разъедает только пластик, а другие вещества её не привлекают. Таким образом учёные намерены изучить структуру микроорганизмов и в будущем использовать их для очистки планеты.