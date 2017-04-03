Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: перед взрывом в метро была найдена подозрительная сумка (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 03.04.2017 прогремел на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь". По предварительным данным в результате теракта погибли не менее 10 человек, около 50 получили ранения.

Взрыв в метро Санкт-Петербурге 3.04.2017: на стании "Площадь восстания" была найдена бесхозная сумка

По информации Life, в Санкт-Петербурге была перекрыта станция метро "Площадь Восстания" из-за найденной бесхозной сумки. Это произошло буквально за несколько минут до взрыва на станции "Сенная площадь".

В настоящее время станции метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты на вход и выход, сообщают очевидцы. Закрыли также станцию "Невский проспект".

Для обследования была закрыта ужшкммт станция "Маяковская" на вход и выход. Движение осуществляется на участках "Парнас" — "Невский проспект" и "Купчино" — "Московская".

Представители метрополитена официально подтвердиди, что, по предварительной версии, в вагоне метро взорвался неустановленный предмет. Сейчас происходит эвакуация пассажиров.

Ранее TopNews сообщал о 10 погибших в результате взрывов. Также есть пострадавшие. Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки.

К месту происшествия продолжают съезжаться пожарные машины и кареты "скорой помощи". Возле станции метро "Сенная площадь" собралась толпа зевак

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 03.04.2017 ВИДЕО

На месте собралась толпа зевак. Полицейские выталкивают людей за ограждение.

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017 ФОТО

По словам очевидцев произошедшего, когда из вагонов повалил дым, люди начали в панике бежать.

"Люди были в крови, у них волосы сожжены", — рассказала журналистам очевидеца взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017.

"Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валил дым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Люди бежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Она сказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены", — сообщила другая свидетельница кровавых событий.

Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 ВИДЕО

Известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков доложил главе государства о теракте в метро в Петербурге. По словам Владимира Путина, на данный момент рассмартиваются все версии случившегося, включая терроризм.

Взрывы в метро Санкт-Петербурга прогремели 3 апреля 2017 года около 14:30 мск.