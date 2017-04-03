YouTube ВИДЕО: самые достоверные кадры НЛО сняли с подлодки ВМС США (ФОТО, ВИДЕО)

Вошедшие в Ютуб ВИДЕО изображения НЛО, сделанные с подлодки «TREPANG» SSN 674 ВМС США в 1971 году, ряд зарубежных СМИ назвал лучшим доказательством того, что в мире могут существовать другие цивилизации.

Снимки НЛО, сделанные экипажем подводной лодки ВМС США «TREPANG» SSN 674 ВМС США в 1971 году в Атлантическом океане, были названы самым лучшим доказательством присутствия инопланетян на Земле.

Как утверждает британская газета Express, кадры НЛО якобы были сделаны в марте 1971 года экипажем субмарины на пути между Исландией и Норвегией. Express ссылается на архив ВМС США, согласно которому с августа 1970 по декабрь 1973 года в указанном районе действительно несла дежурство американская подлодка под командованием Дина Рейнолдса.

Впервые сенсационные снимки ужшкммт были опубликованы во французском журнале Top Secret, а затем их растиражировали таблоиды других европейских стран.

На фотографиях видны загадочные объекты разной формы. Они то ныряют в океан, то выныривают из него.

На одном из снимков стоял гриф: «Официальная фотография. Не подлежит разглашению». А надпись на втором гласила: «Несанкционированное разглашение. Сертификат безопасности SSN 674. Уголовная ответственность».

Некоторые исследователи паранормальных явлений считают, что эти фотографии являются одним из лучших доказательств существования внеземной жизни и посещения нашей планеты космическими пришельцами.

После публикации снимков прозвучало даже мнение о том, что на них запечатлены секретные испытания ВМС США. Якобы, военные тестировали некие летательные аппараты, созданные на основе накопленных знаний об НЛО.

И все же уфологи склоняются к тому, что экипаж американской субмарины действительно стал свидетелем посещения Земли высокоцивилизованными представителями внеземного разума.

«Похоже, что это реальные факты. Возможно, что это один и тот же объект, который меняет свою форму или поворачивается под разными углами», - заявил уфолог Билл Смилли, изучив снимки.

«Некоторые НЛО могут достаточно хорошо функционировать под водой», - подтвердил Майкл Уотерс.

Еще один британский уфолог Найджел Уотсон, не смотря на скептицизм, что на фото из одного района изображены многие типы НЛО, наблюдаемые в разных частях света, не исключает, что у пришельцев имеется подводная база в Арктике.

YouTube ВИДЕО: экипаж подводной лодки ВМС США зафиксировал НЛО